Нидерланды готовятся защищать МКС от возможных санкций США

Нидерланды размышляют над тем, как защитить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге от последствий возможных санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веель заявил, что Вашингтон угрожает МУС новыми санкциями, и к этому сценарию уже готовятся.
"Вместе со всеми странами-участницами мы, конечно, призываем США не делать этого. Но если до этого дойдет - мы посмотрим, как можно будет действовать в тех условиях", - отметил он.
По его словам, такая подготовка ведется уже некоторое время.
"Но конечно же, мы надеемся, что она не понадобится", - добавил министр.
Он отметил, что приоритетная задача на этот сценарий - передать все обслуживание и сервисы, которые использует МКС, к неамериканским компаниям, поскольку в случае санкций им будет запрещено работать с МКС.
"Люди больше не смогут пользоваться банковскими услугами или программами электронной почты. Всюду, где сейчас используются американские сервисы, надо искать альтернативы", - подчеркнул ван Веель.
В то же время он признал, что это не так и легко сделать.
"У нас нет полностью европейского "облака", крупных технологических компаний в Европе. Поэтому даже за пределами вопроса по МКС, здесь есть работа для Европы", - добавил глава МИД Нидерландов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС), что поставит под угрозу его функционирование.
Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС - от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.
В августе США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда.
Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".
Один судья попал под санкции из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";
Трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.
Кроме того, по информации СМИ, США давят на Международный уголовный суд, требуя гарантий, чтобы президент Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники не стали объектом будущих расследований.