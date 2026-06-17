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Нидерланды готовят лагеря с дронами для пленных оккупантов из РФ

07:24 17.06.2026 Ср
2 мин
На какое количество пленных россиян рассчитан первый тестовый лагерь и каковы там условия?
aimg Филипп Бойко
Нидерланды готовят лагеря с дронами для пленных оккупантов из РФ Фото: Вооружённые силы Нидерландов (U.S./Spc. John Cress Jr.)
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Армия Нидерландов приступила к масштабным испытаниям нового типа лагеря для военнопленных в Марнехейзене. Специальный объект рассчитан на одновременное содержание до двух тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

Вооружённые силы Нидерландов впервые за последние 30 лет проводят учения такого масштаба. Командование рассматривает сценарии массового захвата вражеских войск как вполне реальные. Временный центр на полигоне в Гронингене должен показать, как эффективно обрабатывать большие потоки задержанных, которых будут держать вдали от фронта.

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Бригадный генерал Николь де Вольф подчеркнула: армия не копирует старые модели. Военные изучали чертежи времен Холодной войны лишь для понимания базовых потребностей. Дизайн лагеря полностью переосмыслили с учетом современных требований.

Дроны вместо охраны

Внешний вид объекта существенно отличается от классических тюрем. Здесь нет привычных башен с вооруженными охранниками. Вместо этого безопасность обеспечивают высокие столбы с современными камерами наблюдения.

Над лагерем постоянно курсируют дроны, которые передают видео в режиме реального времени на центральный командный пункт. Такое решение позволяет существенно сократить количество персонала и повысить эффективность надзора.

Пленных планируют размещать в небольших белых бараках. Внутри установлены двухъярусные кровати. Интересно, что офицеров и рядовой состав не разделяют - их селят смешанными группами.

Для потенциальных российских оккупантов будут созданы вполне европейские условия. Военнопленные будут иметь доступ к индивидуальным открытым дворикам для прогулок, общим душевым кабинам, столовой и медицинскому пункту.

Все личные вещи и мобильные телефоны солдаты должны сдать сразу после прибытия. В то же время им разрешено писать бумажные письма домой.

"Они могут рассчитывать на жилье, которое будет по крайней мере таким же "комфортным", как то, в котором живут наши собственные войска", - заявила бригадный генерал Николь де Вольф.

Как НАТО готовится к возможному нападению со стороны РФ

В Альянсе уже назвали конкретные цели на территории России, которые НАТО готовится атаковать в ответ на агрессию. Под удар мгновенно попадут Калининград (временно оккупированный Кенигсберг), Кольский полуостров, Санкт-Петербург и акватория Черного моря.

Между тем Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проводят совместные учения вблизи Сувалкского коридора - стратегического перешейка между Беларусью и Калининградом.

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