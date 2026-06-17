Нидерланды готовят лагеря с дронами для пленных оккупантов из РФ

Армия Нидерландов приступила к масштабным испытаниям нового типа лагеря для военнопленных в Марнехейзене. Специальный объект рассчитан на одновременное содержание до двух тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times .

Вооружённые силы Нидерландов впервые за последние 30 лет проводят учения такого масштаба. Командование рассматривает сценарии массового захвата вражеских войск как вполне реальные. Временный центр на полигоне в Гронингене должен показать, как эффективно обрабатывать большие потоки задержанных, которых будут держать вдали от фронта.

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Бригадный генерал Николь де Вольф подчеркнула: армия не копирует старые модели. Военные изучали чертежи времен Холодной войны лишь для понимания базовых потребностей. Дизайн лагеря полностью переосмыслили с учетом современных требований.

Дроны вместо охраны

Внешний вид объекта существенно отличается от классических тюрем. Здесь нет привычных башен с вооруженными охранниками. Вместо этого безопасность обеспечивают высокие столбы с современными камерами наблюдения.

Над лагерем постоянно курсируют дроны, которые передают видео в режиме реального времени на центральный командный пункт. Такое решение позволяет существенно сократить количество персонала и повысить эффективность надзора.

Пленных планируют размещать в небольших белых бараках. Внутри установлены двухъярусные кровати. Интересно, что офицеров и рядовой состав не разделяют - их селят смешанными группами.

Для потенциальных российских оккупантов будут созданы вполне европейские условия. Военнопленные будут иметь доступ к индивидуальным открытым дворикам для прогулок, общим душевым кабинам, столовой и медицинскому пункту.

Все личные вещи и мобильные телефоны солдаты должны сдать сразу после прибытия. В то же время им разрешено писать бумажные письма домой.

"Они могут рассчитывать на жилье, которое будет по крайней мере таким же "комфортным", как то, в котором живут наши собственные войска", - заявила бригадный генерал Николь де Вольф.