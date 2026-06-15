Готові бити "сьогодні ввечері": командувач ВПС Німеччини назвав цілі в РФ
У НАТО назвали конкретні цілі на території Росії, які Альянс готовий атакувати у відповідь на агресію.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph, про це заявив генерал-лейтенант Хольгер Нойман, командувач військово-повітряних сил Німеччини.
Де вдарить НАТО: чотири цілі
У разі нападу Росії на будь-якого члена Альянсу під удар потраплять:
- Калінінград - стратегічний ексклав Росії, з усіх боків оточений країнами НАТО;
- Кольський півострів - там Москва зосередила ядерну зброю;
- Санкт-Петербург - місце базування ключових військово-морських сил;
- акваторія Чорного моря - де діє Чорноморський флот Росії.
"Готові бити сьогодні ввечері"
Нойман заявив, що Люфтваффе готове діяти негайно.
"Якщо хтось зателефонує мені зараз і скаже, що у нас тут така ситуація, ми повинні бути готові зараз - і ми готові", - сказав він.
За його словами, у відповідь на агресію Німеччина задіє всі сили - власні й союзні по НАТО.
"Ми використаємо все, що маємо в Німеччині, у військово-повітряних силах, а також у НАТО, щоб захистити нашу країну, наші цінності, наше населення та наш союз", - додав командувач.
Нойман наголосив: в Альянсі немає "зон різної безпеки". Напад на Естонію матиме таку саму відповідь, як і удар по Лондону.
"Повинно бути чітко, що немає зон різної безпеки, що НАТО є НАТО, до останнього сантиметра", - заявив він.
Особливо це важливо для країн Балтії та Крайньої Півночі, де останнім часом фіксують ескалацію з боку Росії - атаки дронів та інші провокації.
Генерал-лейтенант Нойман нагадав: у разі збройного конфлікту Росія зіткнеться одразу з 32 повітряними силами країн-членів НАТО.
Нагадаємо, раніше генерал НАТО Алексус Гринкевич у коментарі для Financial Times заявив, що Росія усвідомлює неминучість поразки в разі прямого зіткнення з Альянсом.
За його словами, саме тому Кремль не наважується на агресію проти країн Балтії.
Тим часом Литва, Польща та Франція з 16 по 26 червня проводять спільні навчання поблизу Сувалкського коридору - стратегічного перешийку між Білоруссю та Калінінградом.
Маневри присвячені відпрацюванню швидкого захисту цього ключового відрізку.