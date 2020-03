В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Фото: копия украденной картины The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (wikimedia.org)

Злоумышленники похитили картину Spring Garden

Из музея "Сингер Ларен" возле Амстердама, закрытого на время карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, похитили картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring художника Винсента ван Гога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dailymail.

Сообщается, что картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил Ван Гог. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что был шокирован кражей.

Музей был закрыт 12 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную входную дверь. Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.

Напомним, ранее из-за коронавируса правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретило собираться в группы более двух человек. На данный момент вирусом в Нидерландах заразились почти 12 тыс. человек. Известно о 865 смертельных случаях от инфекции.

Также РБК-Украина сообщало, что Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая