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Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 13:03
Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нидерланды недавно приобрели более 1 млн китайских масок

Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным информационного агентства, некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Министерство здравоохранения сразу же остановило распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорт "Борисполь" прибыл второй самолет с партией средств защиты из Китая. На борту самолета тысячи респираторов, защитных костюмов, а также почти 2 миллиона медицинских масок. В течение недели в Украину прибудут еще 2 самолета со средствами защиты.

Кроме того, накануне Испания решила вернуть Китаю большую партию некачественных экспресс-тестов на коронавирус. Некачественные тесты под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology были отправлены обратно китайскому производителю. Также от экспресс-тестов этой китайской компании решило отказаться правительство Грузии.

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