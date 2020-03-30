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У Нідерландах із закритого на карантин музею викрали картину Ван Гога

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 17:10
У Нідерландах із закритого на карантин музею викрали картину Ван Гога
Фото: копія вкраденої картини The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (wikimedia.org)

Зловмисники викрали картину Spring Garden

Із музею "Сінгер Ларен" біля Амстердаму, який закрили на час карантинних обмежень через спалах коронавірусу, викрали картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring художника Вінсента ван Гога. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dailymail.

Повідомляється, що картина була надана музею в оренду, а вкрали її у ніч на 30 березня. На картині 1884 року зображено весняний сад священика в Нуенене, місті, де в той час жив Ван Гог. Директор музею Ян Рудольф де Лорм заявив голландським ЗМІ, що був шокований крадіжкою.

Музей був закритий 12 березня. Відомо, що злодії потрапили всередину, розбивши скляні вхідні двері. Крадіжку картини розслідують правоохоронні органи. Вартість роботи не називається.

Нагадаємо, раніше через коронавірус уряд Нідерландів ввів заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися у групи більше двох осіб. Наразі вірусом в Нідерландах заразилися майже 12 тис. осіб. Відомо про 865 смертельних випадки від інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди вирішили відкликати 600 тисяч неякісних медичних масок стандарту FFP2, які були придбані у Китаю

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Новини України НідерландиВан ГогкартиныКоронавірус
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