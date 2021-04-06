В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картины Ван Гога
В Нидерландах полиция задержала 58-летнего мужчину по подозрению в причастности к краже картины голландского художника Винсента Ван Гога. Также задержанного подозревают в краже полотна нидерландского живописца Франса Галса.
"В течение нескольких месяцев под руководством прокуратуры велось интенсивное расследование кражи обеих картин. Это привело к аресту 58-летнего подозреваемого из Баарна", - говорится в сообщении.
Обе картины пока не найдены. Полиция объявила, что поиски будут продолжаться непрерывно.
Отметим, что в августе из музея города Леердам похитили картину нидерландского живописца Франса Галса. Похищенная работа "Два мальчика смеются" 1626-1627 годов оценивается в 15 млн евро.
Фото: украденная картина Винсента Ван Гога (wikimedia.org)
Кроме того, в марте прошлого года из музея "Сингер Ларен" возле Амстердама, похитили картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Сад священника в Нюэнене весной) художника Винсента ван Гога.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина заявила, что передаст Франции украденную картину Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель". Полотно выявили при задержании преступной группировки в Киеве.