В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картины Ван Гога

В Нидерландах полиция задержала 58-летнего мужчину по подозрению в причастности к краже картины голландского художника Винсента Ван Гога . Также задержанного подозревают в краже полотна нидерландского живописца Франса Галса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Нидерландов .

" В течение нескольких месяцев под руководством прокуратуры велось интенсивное расследование кражи обеих картин. Это привело к аресту 58-летнего подозреваемого из Баарна", - говорится в сообщении.

Обе картины пока не найдены. Полиция объявила, что поиски будут продолжаться непрерывно.

Отметим, что в августе из музея города Леердам похитили картину нидерландского живописца Франса Галса. Похищенная работа "Два мальчика смеются" 1626-1627 годов оценивается в 15 млн евро.