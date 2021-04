В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картины Ван Гога

Кроме того, в марте прошлого года из музея "Сингер Ларен" возле Амстердама, похитили картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Сад священника в Нюэнене весной) художника Винсента ван Гога.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина заявила, что передаст Франции украденную картину Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель". Полотно выявили при задержании преступной группировки в Киеве.