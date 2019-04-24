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Украина передаст Франции похищенную из музея Нанси картину

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 05:29
Украина передаст Франции похищенную из музея Нанси картину
Фото: посол Франции Изабель Дюмон (/twitter.com/MVS_UA)

Картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" была украдена в 2018 году из французского музея

Украинские правоохранители при задержании преступной группировки в Киеве, обнаружили несколько произведений искусства, среди которых - картина Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель", украденная в 2018 году из музея Нанси, которую намерены вернуть во Францию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон выразила высокую оценку работе украинских полицейских и поблагодарила их за обнаружение похищенной во Франции картины, которая оценивается в 1,5 миллиона долларов.

"Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом", - заявила Дюмон во вторник, 23 апреля.

Украинские власти собираются вернуть картину во Францию в ближайшее время.

Сообщается, что по данным следствия, несколько месяцев назад украинские оперативники получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на картины, похищенные в Европе.

В ходе расследования выяснилось, что один из преступников причастен не только к краже картины "Ла-Рошель", но и к убийству известного в Киеве ювелира Сергея Киселева.

 

Фото: украденная во Франции картина

Напомним, ранее сообщалось, что полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, который погиб в результате стрельбы в Днепровском районе столицы. Правоохранители задержали троих человек 1969, 1870 и 1975 года рождения, при обыске у которых были изъяты оружие, гранаты, а также произведения искусства, среди которых и картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

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