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У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці картини Ван Гога

Новость на русском → Амстердам, Вівторок 06 квітня 2021 15:47
У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці картини Ван Гога Фото: підозрюваного у крадіжці картини Вінсента Ван Гога затримала поліція (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Нідерландах поліція затримала 58-річного чоловіка за підозрою в причетності до крадіжки картини голландського художника Вінсента Ван Гога. Також затриманого підозрюють у крадіжці полотна нідерландського живописця Франса Галсу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Нідерландів.

"Протягом кількох місяців під керівництвом прокуратури велося інтенсивне розслідування крадіжки обох картин. Це призвело до арешту 58-річного підозрюваного з Баарна", - йдеться в повідомленні.

Обидві картини поки не знайдені. Поліція оголосила, що пошуки триватимуть безперервно.

Зазначимо, що в серпні з музею міста Леердам викрали картину нідерландського живописця Франса Галсу. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626-1627 років оцінюється в 15 млн євро.

У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці картини Ван Гога

Фото: вкрадена картина Вінсента Ван Гога (wikimedia.org)

Крім того, у березні минулого року з музею "Сінгер Ларен" біля Амстердама, викрали картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Сад священика в Нюенене навесні) художника Вінсента ван Гога.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році Україна заявила, що передасть Франції вкрадену картину Поля Сіньяка "Порт Ла - Рошель". Полотно виявили під час затримання злочинного угруповання в Києві.

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