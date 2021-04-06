У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці картини Ван Гога

В Нідерландах поліція затримала 58-річного чоловіка за підозрою в причетності до крадіжки картини голландського художника Вінсента Ван Гога . Також затриманого підозрюють у крадіжці полотна нідерландського живописця Франса Галсу.

Зазначимо, що в серпні з музею міста Леердам викрали картину нідерландського живописця Франса Галсу. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626-1627 років оцінюється в 15 млн євро.

Обидві картини поки не знайдені. Поліція оголосила, що пошуки триватимуть безперервно.

" Протягом кількох місяців під керівництвом прокуратури велося інтенсивне розслідування крадіжки обох картин. Це призвело до арешту 58-річного підозрюваного з Баарна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у березні минулого року з музею "Сінгер Ларен" біля Амстердама, викрали картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Сад священика в Нюенене навесні) художника Вінсента ван Гога.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році Україна заявила, що передасть Франції вкрадену картину Поля Сіньяка "Порт Ла - Рошель". Полотно виявили під час затримання злочинного угруповання в Києві.