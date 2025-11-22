В Нідерландах військові відкрили вогонь по "невідомих дронах": жодного так і не збили

В Нідерландах охорона військової бази відкрила вогонь по невідомих дронах, які намагалися пролітати над об'єктом. Але збити жодного дрона не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що міністерство оборони Нідерландів 22 листопада офіційно підтвердило, що ввечері 21 листопада військові застосували стрілецьку зброю проти невідомих БПЛА, помічених над авіабазою на південному сході Нідерландів.

Мова йде про авіабазу Фолькель біля кордону Німеччини. Дрони помітили приблизно між 19:00 та 21:00 за місцевим часом, після чого спробували їх збити.

"Співробітники ВПС застосували зброю з землі, щоб збити дрони... Дрони полетіли та не повернулися", - сказано у повідомленні.

Наразі міністерство з'ясовує, що невідомі дрони робили у районах, заборонених для польоту, та як вони туди потрапили. Військова поліція почала власне розслідування інциденту.