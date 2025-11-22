ua en ru
В Нідерландах військові відкрили вогонь по "невідомих дронах": жодного так і не збили

Нідерланди, Субота 22 листопада 2025 21:52
UA EN RU
В Нідерландах військові відкрили вогонь по "невідомих дронах": жодного так і не збили Ілюстративне фото: невідомі дрони продовжують тероризувати Європу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Нідерландах охорона військової бази відкрила вогонь по невідомих дронах, які намагалися пролітати над об'єктом. Але збити жодного дрона не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що міністерство оборони Нідерландів 22 листопада офіційно підтвердило, що ввечері 21 листопада військові застосували стрілецьку зброю проти невідомих БПЛА, помічених над авіабазою на південному сході Нідерландів.

Мова йде про авіабазу Фолькель біля кордону Німеччини. Дрони помітили приблизно між 19:00 та 21:00 за місцевим часом, після чого спробували їх збити.

"Співробітники ВПС застосували зброю з землі, щоб збити дрони... Дрони полетіли та не повернулися", - сказано у повідомленні.

Наразі міністерство з'ясовує, що невідомі дрони робили у районах, заборонених для польоту, та як вони туди потрапили. Військова поліція почала власне розслідування інциденту.

Зазначимо, що кількість інцидентів із "невідомими дронами" над європейськими містами та військовими об'єктами збільшується. Так, у ніч з 11 на 12 листопада у Франції над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.

У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Влада не виключає, що до інцидентів причетні росіяни.

В Бельгії фіксувалися прольоти "невідомих дронів" над базами, де зберігається ядерна зброя - зокрема 1 та 4 листопада дрони помітили над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер. Після цього влада країни закупила велику партію дронів-перехоплювачів у латвійської компанії.

