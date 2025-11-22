В Нидерландах военные открыли огонь по "неизвестным дронам": ни одного так и не сбили

В Нидерландах охрана военной базы открыла огонь по неизвестным дронам, которые пытались пролетать над объектом. Но сбить ни одного дрона не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что министерство обороны Нидерландов 22 ноября официально подтвердило, что вечером 21 ноября военные применили стрелковое оружие против неизвестных БПЛА, замеченных над авиабазой на юго-востоке Нидерландов.

Речь идет об авиабазе Фолькель у границы Германии. Дроны заметили примерно между 19:00 и 21:00 по местному времени, после чего попытались их сбить.

"Сотрудники ВВС применили оружие с земли, чтобы сбить дроны... Дроны улетели и не вернулись", - сказано в сообщении.

Сейчас министерство выясняет, что неизвестные дроны делали в районах, запрещенных для полета, и как они туда попали. Военная полиция начала собственное расследование инцидента.