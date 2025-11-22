ua en ru
В Нидерландах военные открыли огонь по "неизвестным дронам": ни одного так и не сбили

Нидерланды, Суббота 22 ноября 2025 21:52
В Нидерландах военные открыли огонь по "неизвестным дронам": ни одного так и не сбили Иллюстративное фото: неизвестные дроны продолжают терроризировать Европу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Нидерландах охрана военной базы открыла огонь по неизвестным дронам, которые пытались пролетать над объектом. Но сбить ни одного дрона не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что министерство обороны Нидерландов 22 ноября официально подтвердило, что вечером 21 ноября военные применили стрелковое оружие против неизвестных БПЛА, замеченных над авиабазой на юго-востоке Нидерландов.

Речь идет об авиабазе Фолькель у границы Германии. Дроны заметили примерно между 19:00 и 21:00 по местному времени, после чего попытались их сбить.

"Сотрудники ВВС применили оружие с земли, чтобы сбить дроны... Дроны улетели и не вернулись", - сказано в сообщении.

Сейчас министерство выясняет, что неизвестные дроны делали в районах, запрещенных для полета, и как они туда попали. Военная полиция начала собственное расследование инцидента.

Отметим, что количество инцидентов с "неизвестными дронами" над европейскими городами и военными объектами увеличивается. Так, в ночь с 11 на 12 ноября во Франции над железнодорожной станцией Мюлуз, на которой стоял поезд с танками Leclerc, пролетел неизвестный беспилотник.

В The Wall Street Journal писали, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Власти не исключают, что к инцидентам причастны россияне.

В Бельгии фиксировались пролеты "неизвестных дронов" над базами, где хранится ядерное оружие - в частности 1 и 4 ноября дроны заметили над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер. После этого власти страны закупили крупную партию дронов-перехватчиков у латвийской компании.

