В Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17

Судебное заседание по делу крушения Boeing Малазийских авиалиний рейса MH-17 над Донбассом начнется в Гааге 9 марта 2020 года. Об этом сообщает NL Times.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Дело будет рассматриваться в течение 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020 года; 31 августа - 13 ноября 2020 года; 1 февраля - 26 марта 2021 года.

В Нидерландах для того, чтобы рассматривать дело изменили законодательство, чтобы позволить проводить часть судебных слушаний на английском языке. Свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут дать показания по видеосвязи.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

Добавим, в Нидерландах большинство в Палате представителей хотят, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована. Предложение CDA и SP спрашивает правительство обо всех возможностях для "полного расследования фактов" для Украины.