У Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17

Судове засідання у справі катастрофи Boeing Малазійських авіаліній рейсу MH-17 над Донбасом почнеться в Гаазі 9 березня 2020 року. Про це повідомляє NL Times.

Справу будуть розглядати троє суддів Окружного суду Гааги. Справа буде розглядатися протягом 25 тижнів: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня - 3 липня 2020 року; 31 серпня - 13 листопада 2020 року; 1 лютого - 26 березня 2021 року.

В Нідерландах для того, щоб розглядати справу змінили законодавство, щоб дозволити проводити частина судових слухань англійською мовою. Свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, зможуть дати свідчення по відеозв'язку.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

У червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гиркин, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що в Російській Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".

Додамо, в Нідерландах більшість у Палаті представників хочуть, щоб роль України у катастрофі MH17 була додатково досліджена. Пропозиція CDA і SP запитує уряд про всі можливості для "повного розслідування фактів" для України.