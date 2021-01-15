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В Нидерландах около 100 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

Амстердам, Пятница 15 января 2021 11:26
В Нидерландах около 100 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала вакцинации от COVID в Нидерландах уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты, в том числе на тяжелую аллергию. Во всех случаях люди жаловались на вакцину Pfizer / BioNTech.

Об этом заявила директор местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, передает телеканал nos.

По ее словам, на сегодня известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции.

"Это были такие симптомы, как сыпь и опухоль вокруг глаз. Этим людям помогли, и они быстро выздоровели", - отметила Кант.

Также сообщается, что из-за случаев аллергии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует медикам следить за людьми в течение 15 минут после инъекции.

В других случаях жители Нидерландов жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость. Побочные эффекты являются естественным следствием вакцинации, поскольку препарат активирует иммунную систему.

С начала кампании в Нидерландах вакцины получили около 47 000 человек.

"Мы рассчитывали, что на каждые 10 000 прививок будет приходиться от 20 до 25 сообщений, так что это соответствует нашим оценкам. Но нам также сообщают не обо всех побочных эффектах", - добавила Кант.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

Ранее также стало известно, что в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.

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Новости Украины Общество НидерландывакцинацияCOVID-19

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