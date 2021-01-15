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У Нідерландах близько 100 випадків побічних ефектів від вакцини Pfizer

Амстердам, П'ятниця 15 січня 2021 11:26
У Нідерландах близько 100 випадків побічних ефектів від вакцини Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку вакцинації від COVID в Нідерландах вже близько сотні осіб поскаржилися на побічні ефекти, в тому числі на важку алергію. У всіх випадках люди скаржилися на вакцину Pfizer / BioNTech.

Про це заявила директор місцевого центру фармацевтичного нагляду Lareb Агнес Кант, передає телеканал nos.

За її словами, на сьогодні відомо про два випадки тяжкої алергічної реакції.

"Це були такі симптоми, як висип і припухлість навколо очей. Цим людям допомогли, і вони швидко одужали", - зазначила Кант.

Також повідомляється, що через випадки алергії Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує медикам стежити за людьми протягом 15 хвилин після ін'єкції.

В інших випадках жителі Нідерландів скаржилися на біль у місці ін'єкції, головний біль і втому. Побічні ефекти є природним наслідком вакцинації, оскільки препарат активує імунну систему.

З початку кампанії у Нідерландах вакцини отримали близько 47 000 осіб.

"Ми розраховували, що на кожні 10 000 щеплень буде припадати від 20 до 25 повідомлень, так що це відповідає нашим оцінкам. Але нам також не повідомляють про всі побічні ефекти", - додала Кант.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі поставки вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити до України за механізмом COVAX.

Раніше також стало відомо, що в Норвегії померли 13 осіб після вакцинації препаратом Pfizer.

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