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В Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации

Братислава, Пятница 15 января 2021 09:25
В Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Власти Словакии вводят в стране штраф в размере 10 тысяч евро за нарушения очередности вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения. Таким образом она хочет остановить врачей и чиновников колоть препарат вне очереди родственникам и друзьям.

Об этом сообщает телеканал TA3.

"За такие злоупотребления лишился должности директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский", - напомнил телеканал.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Словакии началась 26 декабря. Прививки там делают препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Первыми в списках на вакцинацию - пожилые граждане, больные тяжелыми хроническими заболеваниями, медики и высшие должностные лица.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Кроме того, правительство Словакии приняло решение о введении жесткого общенационального карантина до 24 января.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии чиновникам разрешили работать в офисе, несмотря на заражение коронавирусом.

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