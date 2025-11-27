В Нідерландах хочуть мотивувати українців повертатися додому: що вигадали

В Нідерландах розробили план надання українцям, які мають статус біженців, нового спеціального статусу. Це, на думку уряду Нідерландів, зможе заохотити їх повертатися додому в Україну після завершення війни.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на NOS.
Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів висунуло пропозицію, згідно з якою у 2027 році, коли спливе термін директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.
Це допоможе уникнути ситуації, коли близько 120 тисяч громадян України, які зараз перебувають в Нідерландах, одночасно подадуть заяву на статус біженця. Це викличе колосальне навантаження на органи влади, з яким вони не зможуть впоратися.
Одночасно цей статус буде слугувати заохоченням для громадян України повертатися додому, а не залишатися у Нідерландах. Проте умовою для такого повернення є перш за все встановлення миру в Україні.
Окрім того, міністерство пропонує, щоб українці, які мають оплачувану роботу в Нідерландах, самі оплачували собі оренду житла та медичну страховку. Допомогу зможуть отримувати тільки ті, хто не має роботи.
Зазначимо, останнім часом у Європі є тенденція на погіршення умов для українських біженців. Зокрема, уряд Німеччини готує суттєві зміни у системі підтримки українців. Найближчим часом їх можуть перевести з програми базового громадянського забезпечення на режим допомоги шукачам притулку.
В Британії міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд наступного тижня оприлюднить радикальні зміни в системі надання притулку. До них увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні. Потенційно це може торкнутися українців.
Президент Польщі Кароль Навроцький 15 листопада публічно заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє. Наступного року, за його словами, українці в Польщі нібито не зможуть розраховувати на допомогу.