Навроцький заявив, що Польща надає допомогу українським біженцям останній рік

Президент Польщі Кароль Навроцький стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kresy.pl .

Навроцький підкреслив, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин.

"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", - сказав він.

Водночас польський президент звернув увагу на необхідність впорядкування системи підтримки.

"Українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина", - наголосив він.

Навроцький пояснив, що первинна версія закону, яка надійшла на його підпис, містила положення про надання допомоги 800+ українцям, які не працюють у Польщі, що він визнав неприйнятним.

"Це було несправедливе рішення щодо поляків", - зазначив президент Польщі.