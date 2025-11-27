В Нидерландах хотят мотивировать украинцев возвращаться домой: что придумали

Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов выдвинуло предложение, согласно которому в 2027 году, когда истечет срок директивы Европейского Союза о временной защите, украинцам предоставят специальный временный статус.

Это поможет избежать ситуации, когда около 120 тысяч граждан Украины, которые сейчас находятся в Нидерландах, одновременно подадут заявление на статус беженца. Это вызовет колоссальную нагрузку на органы власти, с которой они не смогут справиться.

Одновременно этот статус будет служить поощрением для граждан Украины возвращаться домой, а не оставаться в Нидерландах. Однако условием для такого возвращения является прежде всего установление мира в Украине.

Кроме того, министерство предлагает, чтобы украинцы, которые имеют оплачиваемую работу в Нидерландах, сами оплачивали себе аренду жилья и медицинскую страховку. Помощь смогут получать только те, кто не имеет работы.