В Нидерландах не будут вакцинировать молодых людей препаратом Johnson & Johnson
В Нидерландах молодых людей не будут вакцинировать от COVID-19 препаратом Janssen компании Johnson & Johnson. Им будут предлагать вакцины Moderna или Pfizer.
Об этом заявил министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге, передает De Telegraaf.
Министр добавил, что в настоящий момент заменить вакцину Johnson & Johnson в Нидерландах возможно на другие. По его словам, в стране доступны вакцины от компании Moderna или Pfizer/BioNTech.
Таким образом, вакцина компании Johnson & Johnson будет исключена из программы вакцинации для молодых людей.
Однако на данный препарат по-прежнему доступен для моряков, солдат, а также бездомных.
Напомним, в начале мая стало известно, что власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации.
Однако недавно правительство Дании обратилось в Управление здравоохранения страны с просьбой пересмотреть решение об исключении из программы вакцинации препарат Johnson & Johnson.