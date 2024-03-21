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В Нідерландах атакували посольство Ізраїля, нападника затримали

Фото: в Нідерландах кинули палаючий предмет у посольство Ізраїля, нападника затримали (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У посольство Ізраїлю в нідерландській Гаазі, кинули палаючий предмет. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOS.

Інцидент стався близько о 10:50 за місцевим часом (11:50 за київським часом). Як розповіли в поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, втім, палаючий предмет, який кинули в бік посольства - завдав будівлі незначні пошкодження. 

Зокрема правоохоронці вже затримали ймовірного нападника, а будівлю посольства було оточено. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Молдові 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, коли в будівлі відкрили виборчу дільницю для голосування.

Зокрема на початку грудня 2023 року посольство США в іракському Багдаді потрапило під ракетний обстріл.

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Ізраїль