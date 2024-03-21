В Нідерландах атакували посольство Ізраїля, нападника затримали

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Молдові 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, коли в будівлі відкрили виборчу дільницю для голосування.

Зокрема на початку грудня 2023 року посольство США в іракському Багдаді потрапило під ракетний обстріл.

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