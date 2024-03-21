В Нидерландах атаковали посольство Израиля, нападавшего задержали

Инцидент произошел около 10:50 по местному времени (11:50 по киевскому времени). Как рассказали в полиции, в результате инцидента никто не пострадал, впрочем, горящий предмет, который бросили в сторону посольства - нанес зданию незначительные повреждения.

В частности правоохранители уже задержали вероятного нападающего, а здание посольства было оцеплено.

"Неприемлемо, чтобы такое нападение произошло в Нидерландах. Это доказывает опасные последствия тревожной тенденции роста ненависти и подстрекательства. Эту ненависть нельзя терпеть", - заявило посольство Израиля в Нидерландах.