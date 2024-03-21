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В Нидерландах атаковали посольство Израиля, нападавшего задержали

Фото: в Нидерландах бросили горящий предмет в посольство Израиля, нападавшего задержали (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В посольство Израиля в нидерландской Гааге, бросили горящий предмет. Правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NOS.

Инцидент произошел около 10:50 по местному времени (11:50 по киевскому времени). Как рассказали в полиции, в результате инцидента никто не пострадал, впрочем, горящий предмет, который бросили в сторону посольства - нанес зданию незначительные повреждения. 

В частности правоохранители уже задержали вероятного нападающего, а здание посольства было оцеплено. 

"Неприемлемо, чтобы такое нападение произошло в Нидерландах. Это доказывает опасные последствия тревожной тенденции роста ненависти и подстрекательства. Эту ненависть нельзя терпеть", - заявило посольство Израиля в Нидерландах. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Молдове 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России, когда в здании открыли избирательный участок для голосования.

В частности, в начале декабря 2023 года посольство США в иракском Багдаде попало под ракетный обстрел.

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Израиль