В Нидерландах с 30 июня отменяют социальную дистанцию на мероприятиях, но есть условие

Правительство Нидерландов разрешило с 30 июня проводить мероприятия со 100% посещаемостью, а также не соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Обязательным условием для этого является наличие у участников отрицательного теста на коронавирус либо справка о полной вакцинации.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.
"Все мероприятия в Нидерландах смогут работать со 100% посещаемостью с 30 июня при определенных условиях, таких как справка о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 40 часов до его начала", - говорится в сообщении.
Участники мероприятий также могут не соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Такое решение нидерландское правительство приняло на основании исследования Fieldlab Events по безопасной организации мероприятий во время пандемии COVID-19.
Напомним, украинские болельщики не смогут посетить матч национальной сборной против Нидерландов на чемпионате Европы. Все из-за жестких ограничений в отношении третьих стран.
Отметим, 7 июня итальянский регион Венето, в который входит туристический город Венеция, внесли в "белую зону" карантина. Так, в регионе отменили практически все карантинные ограничения.
Как сообщало РБК-Украина, в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.