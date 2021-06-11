В Нидерландах с 30 июня отменяют социальную дистанцию на мероприятиях, но есть условие

Правительство Нидерландов разрешило с 30 июня проводить мероприятия со 100% посещаемостью , а также не соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Обязательным условием для этого является наличие у участников отрицательного теста на коронавирус либо справка о полной вакцинации.

"Все мероприятия в Нидерландах смогут работать со 100% посещаемостью с 30 июня при определенных условиях, таких как справка о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 40 часов до его начала", - говорится в сообщении.

Участники мероприятий также могут не соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Такое решение нидерландское правительство приняло на основании исследования Fieldlab Events по безопасной организации мероприятий во время пандемии COVID-19.