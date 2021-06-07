ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Венеции сняли почти все карантинные ограничения

Новина українською →
Венеция, Понедельник 07 июня 2021 16:52
В Венеции сняли почти все карантинные ограничения Фото: в Венеции сняли почти все карантинные ограничения (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Итальянский регион Венето, в который входит туристический город Венеция, внесли в "белую зону" карантина 7 июня. Так, в регионе отменили практически все карантинные ограничения.

Об этом сообщает издание ANSA.

Так, в регионе открыли все предприятия. Бары и рестораны теперь могут обслуживать посетителей без ограничений в помещениях. Однако за одним столом могут находиться не более шести человек.

При этом в Венеции больше не действует комендантский час.

Также разрешена работа казино. Однако пока в регионе запрещена работа ночных клубов.

Кроме того, вновь водный транспорт может перевозить до 80% от вместительности пассажиров.

Однако в регионе будет действовать требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, вчера жители Венеции вышли на протесты против возвращения круизных лайнеров, после того как первый лайнер появился в водах.

Ранее сообщалось, что в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

Кроме того, правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Италия Венеция Карантин Коронавирус
NEWS
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС