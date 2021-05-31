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В трех регионах Италии смягчили карантин

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Молизе, Понедельник 31 мая 2021 15:53
В трех регионах Италии смягчили карантин Фото: в трех регионах Италии смягчили карантинные ограничения (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения Италии.

"Согласно указу председателя Совета министров в регионах Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и на Сардинии применяются меры, соответствующие белой зоне", - говорится в постановлении.

По данным агентства ANSA, в трех регионах отменяют действие комендантского часа. Также в них разрешена работа ресторанов, баров, крытых бассейнов, тематических парков. При этом разрешено проводить ярмарки и фестивали.

Напомним, ранее правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, приезжающих из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки.

Кроме того, ранее власти Италии утвердили план смягчения карантина, который был введен из-за COVID.

Добавим, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран.

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