У Нідерландах з 30 Червня скасовують соціальну дистанцію на заходах, але є умова

Уряд Нідерландів дозволило з 30 Червня проводити заходи зі 100% відвідуваністю, а також не дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Обов'язковою умовою для цього є наявність в учасників негативного тесту на коронавірус або довідка про повну вакцинацію.
Про це повідомила прес-служба уряди Нідерландів.
"Всі заходи в Нідерландах зможуть працювати зі 100% відвідуваністю з 30 Червня за певних умов, таких як довідка про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 40 годин до його початку", - йдеться в повідомленні.
Учасники заходів також можуть не дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.
Таке рішення нідерландський уряд прийняв на підставі дослідження Fieldlab Events щодо безпечної організації заходів під час пандемії COVID-19.
Нагадаємо, українські вболівальники не зможуть відвідати матч національної збірної проти Нідерландів на чемпіонаті Європи. Все через жорсткі обмеження щодо третіх країн.
Зазначимо, 7 червня італійський регіон Венето, в який входить туристичне місто Венеція, внесли в" білу зону " карантину. Так, в регіоні скасували практично всі карантинні обмеження.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.