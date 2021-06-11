У Нідерландах з 30 Червня скасовують соціальну дистанцію на заходах, але є умова

Уряд Нідерландів дозволило з 30 Червня проводити заходи зі 100% відвідуваністю , а також не дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Обов'язковою умовою для цього є наявність в учасників негативного тесту на коронавірус або довідка про повну вакцинацію.

"Всі заходи в Нідерландах зможуть працювати зі 100% відвідуваністю з 30 Червня за певних умов, таких як довідка про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 40 годин до його початку", - йдеться в повідомленні.

Учасники заходів також можуть не дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.

Таке рішення нідерландський уряд прийняв на підставі дослідження Fieldlab Events щодо безпечної організації заходів під час пандемії COVID-19.