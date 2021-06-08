Украинских болельщиков не будет на матче с Нидерландами на Евро в Амстердаме

Украинские болельщики не смогут посетить матч сборной против Нидерланды на чемпионате Европы. Все из-за жестких ограничений Нидерландов в отношении третьих стран.

Он заявил, что правительство Нидерландов решило не впускать в страну болельщиков из стран, не являющихся членами Евросоюза на матчи чемпионата Европы.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС", - сказал Павелко.

Отметим, что в Бухарест украинские болельщики смогут приехать. В соответствии с текущими нормами, Украина сейчас входит в "зеленую" зону стран, по приезду из которой не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса. Но при этом, фанатам в Бухаресте для входа на стадион Националь надо получить специальный браслет, который выдают при сдаче отрицательного ПЦР или экспресс-теста, наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении. В Румынии Украина сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня, начало - в 22:00.