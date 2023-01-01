В Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки

До Роттердамської офтальмологічної лікарні в Нідерландах потрапило 20 людей через феєрверки на честь зустрічі Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Станом на 1 січня в Роттердамській офтальмологічній лікарні було зареєстровано 20 людей із травмами очей внаслідок феєрверків.

"Шестеро людей отримали серйозні поранення", - говорить офтальмолог Т'єрд де Фабер.

За її словами більшість людей постраждали від декоративних феєрверків, які вони вважали більш безпечними. Проте один із постраждалих назавжди осліп на одне око, а ще шестеро мають незворотні травми.

"Люди вважають, що декоративні феєрверки безпечніші, але це не так", - каже Де Фабер

Вона пояснила, що травми отримали не лише люди, які запускали салюти, а й прості пересічні, адже за її словами тієї ночі здійнявся чималий вітер.