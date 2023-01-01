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В Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки

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Нідерланди, Неділя 01 січня 2023 17:02
В Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки Фото: в Нідерландах 20 людей потрапили до лікарні через феєрверки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

До Роттердамської офтальмологічної лікарні в Нідерландах потрапило 20 людей через феєрверки на честь зустрічі Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Станом на 1 січня в Роттердамській офтальмологічній лікарні було зареєстровано 20 людей із травмами очей внаслідок феєрверків.

"Шестеро людей отримали серйозні поранення", - говорить офтальмолог Т'єрд де Фабер.

За її словами більшість людей постраждали від декоративних феєрверків, які вони вважали більш безпечними. Проте один із постраждалих назавжди осліп на одне око, а ще шестеро мають незворотні травми.

"Люди вважають, що декоративні феєрверки безпечніші, але це не так", - каже Де Фабер

Вона пояснила, що травми отримали не лише люди, які запускали салюти, а й прості пересічні, адже за її словами тієї ночі здійнявся чималий вітер.

"Минулої ночі особливо зіграв вітер, який спричинив розлітання (піротехніки - ред.). Одного з пацієнтів було поранено, коли він був на відстані 25 метрів", - додала лікар.

Нагадаємо, в Україні використання піротехніки заборонено. У новорічні свята ця заборона також залишається чинною. В Нацполіції наголосили, що за феєрверки в Новорічну ніч буде миттєве покарання.

За нехтування заборони на феєрверки у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. Тепер йому загрожує п'ять років в'язниці.

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