В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков

В Роттердамскую офтальмологическую больницу в Нидерландах попали 20 человек из-за фейерверков в честь встречи Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

По состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице было зарегистрировано 20 человек с травмами глаз в результате фейерверков.

"Шесть человек получили серьезные ранения", - говорит офтальмолог Тьерд де Фабер.

По ее словам, большинство людей пострадали от декоративных фейерверков, которые они считали более безопасными. Однако один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, а еще шестеро имеют необратимые травмы.

"Люди считают, что декоративные фейерверки более безопасны, но это не так", - говорит Де Фабер.

Она пояснила, что травмы получили не только люди, которые запускали салюты, но и просто проходящие, ведь по ее словам в ту ночь поднялся немалый ветер.