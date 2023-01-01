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В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков

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Нидерланды, Воскресенье 01 января 2023 17:02
В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков Фото: в Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Роттердамскую офтальмологическую больницу в Нидерландах попали 20 человек из-за фейерверков в честь встречи Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице было зарегистрировано 20 человек с травмами глаз в результате фейерверков.

"Шесть человек получили серьезные ранения", - говорит офтальмолог Тьерд де Фабер.

По ее словам, большинство людей пострадали от декоративных фейерверков, которые они считали более безопасными. Однако один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, а еще шестеро имеют необратимые травмы.

"Люди считают, что декоративные фейерверки более безопасны, но это не так", - говорит Де Фабер.

Она пояснила, что травмы получили не только люди, которые запускали салюты, но и просто проходящие, ведь по ее словам в ту ночь поднялся немалый ветер.

"Минувшей ночью особенно сыграл ветер, повлекший разлет (пиротехники - ред.). Один из пациентов был ранен, когда он был на расстоянии 25 метров", - добавила врач.

Напомним, в Украине использование пиротехники запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе. В Нацполиции отметили, что за фейерверки в Новогоднюю ночь последует мгновенное наказание.

За пренебрежение к запрету на фейерверки в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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