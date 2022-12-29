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Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти на Новий рік

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 16:50
Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти на Новий рік Фото: голова Національної поліції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в країні була введена заборона на використання та продаж піротехніки. В Нацполіції наголосили, що за феєрверки в Новорічну ніч буде миттєве покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національної поліції України Ігоря Клименка для "Інтерфакс-Україна".

"Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону", - сказав Клименко.

Він також нагадав, що заборона діє не лише на використання, а й на продаж відповідних заборонених товарів. Відповідальність передбачена як в Кодексі України про адміністративні правопорушення, так і в Кримінальному кодексі.

"Найлегше покарання - штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", - пояснив голова Нацполіції.

Він наголосив, що і цьому випадку справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.

"Піротехніка зараз - це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом", - додав Клименко.

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли, що чекатиме на порушників комендантської години в Новий рік.

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