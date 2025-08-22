Нічого не змінить: в МЗС прокоментували втечу Росії з арбітражу щодо Керченської протоки

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували вихід Росії з арбітражу щодо подій у Керченській протоці у 2018 році. Там зазначили, що односторонній вихід РФ не означає припинення справи.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на МЗС України.
"21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо затримання українських військово-морських кораблів та військовослужбовців (Україна проти Російської Федерації) лист агента Російської Федерації щодо формального виходу зі справи, а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними", - сказано у повідомленні.
В МЗС висміяли "приводи", які росіяни вказали для свого виходу, зазначивши, що така поведінка Кремля - чергова спроба уникнути "міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права".
Росія, за словами МЗС, розуміє, що програє справу щодо незаконного захоплення 24 українських військових 25 листопада 2018 року, поблизу Керченської протоки. Саме тому на фінальному етапі росіяни поспіхом заявили про вихід з провадження.
Проте це нічого не змінює, додали у міністерстві. Позицію України будуть представляти дипломати, а арбітраж винесе рішення, яке дозволить відновити справедливість для усіх жертв та постраждалих.
"Як показали численні попередні справи щодо російських злочинів та міжнародно-протиправних діянь, Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання - невідворотні", - резюмували в МЗС.
Зазначимо, що ще 21 серпня в Росії заявили про вихід з арбітражного процесу, ініційованого через захоплення трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці 2018 року.
Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли та захопили три українські військові кораблі та затримали 24 моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії, що карається обмеженням волі на строк до шести років.
Україна розцінила інцидент, як кричуще порушення імунітету військових кораблів. У зв'язку з цим у квітні 2019 року Міністерство закордонних справ України подало позов проти РФ до міжнародного арбітражу в Гаазі - а вже у травні цього ж року Росія відмовилася брати участь у слуханнях.
Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі. Росіянам довелося виконати цей наказ трибуналу.