Ничего не изменит: в МИД высказались о бегстве России из арбитража по Керченскому проливу

"21 августа Министерство иностранных дел Украины получило от Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по делу о задержании украинских военно-морских кораблей и военнослужащих (Украина против Российской Федерации) письмо агента Российской Федерации относительно формального выхода из дела, а также о признании всех будущих решений Трибунала ничтожными", - сказано в сообщении.

В МИД высмеяли "поводы", которые россияне указали для своего выхода, отметив, что такое поведение Кремля - очередная попытка избежать "международно-правовой ответственности за нарушение норм и принципов международного права".

Россия, по словам МИД, понимает, что проигрывает дело о незаконном захвате 24 украинских военных 25 ноября 2018 года, вблизи Керченского пролива. Именно поэтому на финальном этапе россияне поспешно заявили о выходе из производства.

Однако это ничего не меняет, добавили в министерстве. Позицию Украины будут представлять дипломаты, а арбитраж вынесет решение, которое позволит восстановить справедливость для всех жертв и пострадавших.

"Как показали многочисленные предыдущие дела в отношении российских преступлений и международно-противоправных деяний, Москва может сколько угодно отрицать свою причастность, заявлять о непризнании решений международных судов или врать в СМИ, пытаться переложить вину на кого-то другого, но справедливость и наказание - неотвратимы", - резюмировали в МИД.