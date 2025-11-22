ua en ru
"Нічого про Україну без України": фон Дер Ляйєн після розмови із Зеленським

Україна, Субота 22 листопада 2025 02:57
"Нічого про Україну без України": фон Дер Ляйєн після розмови із Зеленським Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про розмову телефоном з президентом Володимиром Зеленським. Сторони говорили про поточну ситуацію щодо війни, а також подальші плани ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Х глави ЄК Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, з першого дня Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії.

"Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала глава Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн додала, що наступними кроками буде зустріч європейських лідерів завтра на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.

Як відомо, напередодні Володимир Зеленський мав розмову телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Британії Кіром Стармером.

Сторони обговорювали мирний план США щодо України, згідно з яким Київ буде змушений віддати свої території на сході Росії, скоротити численність армії і не тільки.

Водночас відомо, що лідери країн Євросоюзу екстрено розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн
