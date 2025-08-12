"Нічого нового": У ЄС відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру для України — миру, який є справедливим, тривалим і поважає суверенітет та територіальну цілісність України", - заявила на брифінгу заступниця головного речника ЄК Аріанна Подеста.

Вона уточнила, що Євросоюз працює з Києвом над тим, аби ця позиція була врахована під час зустрічі у п’ятницю.

Подеста також повідомила про плани координації дій зі США під час телефонної розмови, запланованої на завтра та організованої канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Окремо речниця ЄК із питань зовнішньої політики Анітта Хіппер прокоментувала відмову Угорщини підписати спільну заяву ЄС щодо України.

"У цьому немає нічого нового. Також немає нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо у нас цієї єдності немає, то від цього виграє лише одна партія, і це Росія", - наголосила вона.