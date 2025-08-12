"Ничего нового": В ЕС отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

"Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению мира для Украины - мира, который является справедливым, длительным и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила на брифинге заместитель главного спикера ЕК Арианна Подеста.

Она уточнила, что Евросоюз работает с Киевом над тем, чтобы эта позиция была учтена во время встречи в пятницу.

Подеста также сообщила о планах координации действий с США во время телефонного разговора, запланированного на завтра и организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Отдельно спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер прокомментировала отказ Венгрии подписать совместное заявление ЕС по Украине.

"В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выиграет только одна партия, и это Россия", - подчеркнула она.