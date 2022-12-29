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У Білорусі визначилися з "версією" щодо падіння ракети

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Мінськ, Четвер 29 грудня 2022 15:53
У Білорусі визначилися з "версією" щодо падіння ракети Фото: у Білорусі повідомляють про падіння ракети у Брестській області (t.me/Hajun_BY)
Автор: Константин Широкун

У міністерстві оборони Білорусі заявили, що їхні засоби ППО нібито збили українську ракету С-300 під час одного з найбільших ракетних ударів Росії по Україні з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оборонного відомства.

Військовий комісар Брестської області Олег Коновалов зазначив, що місцевим жителям абсолютно нема про що турбуватися і, на жаль, таке трапляється.

У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що ракета була збита біля села Горбаха у Брестській області, приблизно за 15 км від кордону з Україною, близько 10 години ранку.

За словами представників оборонного відомства країни, у ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки збитої ракети нібито належать зенітній керованій ракеті комплексу С-300, випущеній з території України. Детальні деталі події військове відомство повідомить найближчим часом.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Брестській області впала ракета. Спочатку керівництво країни розглядало дві версії події.

Крім того, РБК-Україна розкривало всі подробиці чергового масованого удару Росії територією України 29 грудня.

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