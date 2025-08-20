Нічний вибух у Польщі: Варшава схиляється до версії з "Шахедом" і обіцяє реакцію

За словами Сікорського, польська влада дійшла висновку, що цієї ночі відбулося порушення повітряного простору країни й об'єкт прилетів "зі сходу".

"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти відповідальних", - написав міністр.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі TVN24 повідомив, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією дрона Shahed.

"Експерти вказують на російську версію безпілотника Shahed", - сказав він.