Ночной взрыв в Польше: Варшава склоняется к версии с "Шахедом" и обещает реакцию

По словам Сикорского, польские власти пришли к выводу, что этой ночью произошло нарушение воздушного пространства страны и объект прилетел "с востока".

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест против ответственных", - написал министр.

Представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии TVN24 сообщил, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией дрона Shahed.

"Эксперты указывают на российскую версию беспилотника Shahed", - сказал он.