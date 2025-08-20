RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ночной взрыв в Польше: Варшава склоняется к версии с "Шахедом" и обещает реакцию

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше утверждают, что ночью 20 августа на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed. Варшава готовит протест России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети Х и TVN24.

По словам Сикорского, польские власти пришли к выводу, что этой ночью произошло нарушение воздушного пространства страны и объект прилетел "с востока".

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест против ответственных", - написал министр.

Представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии TVN24 сообщил, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией дрона Shahed.

"Эксперты указывают на российскую версию беспилотника Shahed", - сказал он.

 

Ночной взрыв в Польше

Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва. По его словам, не исключается и возможный саботаж.

