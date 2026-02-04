Нічний удар ворога по Україні: де зафіксовано руйнування, скільки постраждалих

Масштабна атака дронів по Україні

За даними Повітряних Сил ЗСУ та моніторингових каналів у соцмережах, удар зачепив кілька областей: Суми, Конотоп, Кам'янське, Харків і його район, а також Очаків Миколаївської області та Одещину.

Тільки по Одесі було випущено близько 20 ударних дронів. Також тривали цілодобові атаки по Сумщині, Харкову та Запоріжжю, створюючи постійну загрозу для жителів.

Також ворог задіяв КАБи по прифронтових областях України.

Одеса

За уточненими даними, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. На щастя, жертв немає, постраждали двоє людей, яким надано медичну допомогу на місці. Пошкодження зафіксовано одразу в трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: зруйновано покрівлі, пошкоджено фасади, вибито вікна. Із самої ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби, ведеться ліквідація наслідків: прибирають уламки, пошкоджені віконні прорізи закривають OSB-плитами і плівкою. Розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву, до допомоги залучено міжнародні волонтерські організації. Постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу, включно з консультаціями щодо оформлення документів на компенсацію за державною програмою "єВідновлення" та матеріальну підтримку з міського бюджету.

Ліквідація наслідків і робота служб

Комунальні та рятувальні служби продовжують роботу з відновлення інфраструктури, забезпечення безпеки мешканців та прибирання територій від осколків.

Фахівці координують зусилля з волонтерами та міжнародними організаціями, щоб мінімізувати наслідки ударів і підтримати постраждалих громадян.