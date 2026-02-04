Нічний удар ворога по Україні: де зафіксовано руйнування, скільки постраждалих

За уточненими даними, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. На щастя, жертв немає, постраждали двоє людей, яким надано медичну допомогу на місці.
Пошкодження зафіксовано одразу в трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: зруйновано покрівлі, пошкоджено фасади, вибито вікна.
Із самої ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби, ведеться ліквідація наслідків: прибирають уламки, пошкоджені віконні прорізи закривають OSB-плитами і плівкою.
Розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву, до допомоги залучено міжнародні волонтерські організації. Постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу, включно з консультаціями щодо оформлення документів на компенсацію за державною програмою "єВідновлення" та матеріальну підтримку з міського бюджету.