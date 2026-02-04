Ночной удар врага по Украине: где зафиксированы разрушения, сколько пострадавших

По уточнённым данным, в результате ночного вражеского обстрела в Одессе повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. К счастью, жертв нет, пострадали двое людей, которым оказана медицинская помощь на месте.
Повреждения зафиксированы сразу в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор: разрушены кровли, повреждены фасады, выбиты окна.
С самой ночи на всех локациях работают коммунальные службы, ведется ликвидация последствий: убираются обломки, повреждённые оконные проёмы закрываются OSB-плитами и пленкой.
Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева, к помощи привлечены международные волонтёрские организации. Пострадавшие могут получить всю необходимую помощь, включая консультации по оформлению документов на компенсацию по государственной программе "єВідновлення" и материальную поддержку из городского бюджета.