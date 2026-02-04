Ночной удар врага по Украине: где зафиксированы разрушения, сколько пострадавших

Масштабная атака дронов по Украине

По данным Воздушных Сил ВСУ и мониторинговых каналов в соцсетях, удар затронул несколько областей: Сумы, Конотоп, Каменское, Харьков и его район, а также Очаков Николаевской области и Одесщину.

Только по Одессе было выпущено около 20 ударных дронов. Также продолжались круглосуточные атаки по Сумщине, Харкову и Запорожью, создавая постоянную угрозу для жителей.

Также враг задействовал КАБы по прифронтовым областям Украины.

Одесса

По уточнённым данным, в результате ночного вражеского обстрела в Одессе повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. К счастью, жертв нет, пострадали двое людей, которым оказана медицинская помощь на месте. Повреждения зафиксированы сразу в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор: разрушены кровли, повреждены фасады, выбиты окна. С самой ночи на всех локациях работают коммунальные службы, ведется ликвидация последствий: убираются обломки, повреждённые оконные проёмы закрываются OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева, к помощи привлечены международные волонтёрские организации. Пострадавшие могут получить всю необходимую помощь, включая консультации по оформлению документов на компенсацию по государственной программе "єВідновлення" и материальную поддержку из городского бюджета.

Ликвидация последствий и работа служб

Коммунальные и спасательные службы продолжают работу по восстановлению инфраструктуры, обеспечению безопасности жителей и уборке территорий от осколков.

Специалисты координируют усилия с волонтерами и международными организациями, чтобы минимизировать последствия ударов и поддержать пострадавших граждан.