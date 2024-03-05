Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці атаки

Війська РФ били територією України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі, 5 березня. Сили ППО знищили 18 ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22 ударними безпілотниками типу Shahed, райони пусків - Балаклава, тимчасово окупований Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що до віддзеркалення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено і 18 "Шахедів" у межах Одеської області.
Атаки російських "Шахедів" по Україні
Росіяни атакували Україну безпілотниками увечері 29 лютого. Повітряну тривогу оголосили у чотирьох областях України. Росіяни атакували дронами із півдня України.
Також російські війська ввечері 27 лютого в черговий раз запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала мешканців перебувати в укриттях.
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