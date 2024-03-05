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Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці атаки

Фото: у Повітряних силах розповіли подробиці атаки по Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ били територією України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі, 5 березня. Сили ППО знищили 18 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22 ударними безпілотниками типу Shahed, райони пусків - Балаклава, тимчасово окупований Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що до віддзеркалення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено і 18 "Шахедів" у межах Одеської області.

Атаки російських "Шахедів" по Україні

Росіяни атакували Україну безпілотниками увечері 29 лютого. Повітряну тривогу оголосили у чотирьох областях України. Росіяни атакували дронами із півдня України.

Також російські війська ввечері 27 лютого в черговий раз запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала мешканців перебувати в укриттях.

 

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