В Одесі лунають вибухи. Місто під атакою "Шахедів"
В Одесі ввечері 27 лютого лунають вибухи. Російські війська запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.
Зазначимо, що наразі в Одесі та області оголошена повітряна тривога.
"БПЛА типу "Shahed" змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також попередив про загрозу дронів.
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!", - написав він у Telegram.
Детальної інформації щодо причин та наслідків вибухів немає.
Оновлено 23:09
В Одесі та області, а також в інших регіонах України відбій загрози ударних дронів.
Атаки "Шахедів" по Україні
Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Найчастіше їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.
Остання така атака сталася у ніч проти 27 лютого. Загалом ворог запустив по Україні 13 безпілотників.
Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".
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