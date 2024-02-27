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В Одесі лунають вибухи. Місто під атакою "Шахедів"

Одеса, Вівторок 27 лютого 2024 22:49
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В Одесі лунають вибухи. Місто під атакою "Шахедів" Фото: в Одесі лунають вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 27 лютого лунають вибухи. Російські війська запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

Зазначимо, що наразі в Одесі та області оголошена повітряна тривога.

"БПЛА типу "Shahed" змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також попередив про загрозу дронів.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!", - написав він у Telegram.

Детальної інформації щодо причин та наслідків вибухів немає.

Оновлено 23:09

В Одесі та області, а також в інших регіонах України відбій загрози ударних дронів.

Атаки "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Найчастіше їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

Остання така атака сталася у ніч проти 27 лютого. Загалом ворог запустив по Україні 13 безпілотників.

Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".

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Одеса Атака дронів
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