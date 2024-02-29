Росія запустила "Шахеди". Де в Україні попереджають про небезпеку

В України ввечері четверга, 29 лютого, почали оголошувати сигнал повітряної тривоги. Росіяни з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Безпілотники з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро", - сказано у повідомленні.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, та сталася пожежа, яку оперативно загасили.

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