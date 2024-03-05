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Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали подробности атаки

Фото: в Воздушных силах рассказали подробности атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ били по территории Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, 5 марта. Силы ПВО уничтожили 18 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 5 марта 2024 года противник атаковал 22 ударными беспилотниками типа Shahed, районы пусков – Балаклава, временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены и 18 "Шахедов" в пределах Одесской области.

 

 

 

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