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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де є загроза

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 21:51
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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де є загроза Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 лютого, увечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією українських військових, російські дрони зафіксували над акваторією Чорного моря.

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні: де є загрозаФото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот)

Безпілотники летять у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. У регіоні вже оголошено повітряну тривогу.

Також у Дніпропетровській області попереджали про можливу роботу протиповітряної оборони по ворожому дрону.

Оновлено 21:52

Нова група дронів з боку Чорного моря у напрямку Коблево Миколаївської області, повідомили у Повітряних силах.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Найчастіше їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

Остання така атака сталася у ніч проти 27 лютого. Загалом ворог запустив 13 безпілотників по нашій країні.

Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".

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Війна Росії проти України Дрони Атака дронів
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