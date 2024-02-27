Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де є загроза
Російські окупанти сьогодні, 27 лютого, увечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За інформацією українських військових, російські дрони зафіксували над акваторією Чорного моря.
Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот)
Безпілотники летять у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. У регіоні вже оголошено повітряну тривогу.
Також у Дніпропетровській області попереджали про можливу роботу протиповітряної оборони по ворожому дрону.
Оновлено 21:52
Нова група дронів з боку Чорного моря у напрямку Коблево Миколаївської області, повідомили у Повітряних силах.
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Найчастіше їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.
Остання така атака сталася у ніч проти 27 лютого. Загалом ворог запустив 13 безпілотників по нашій країні.
Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".
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