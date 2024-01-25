Ночной удар "Шахедов" по Одессе: повреждены многоэтажки, медики оказали помощь на месте

Российские войска ночью атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате повреждено несколько домов в Приморском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэрии Одессы.

"Ночью Одесса пережила еще одну атаку "Шахедами". Повреждения вновь получили жилые дома, на этот раз в Приморском районе. По поводу госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте", - говорится в сообщении мэрии.

Также сообщается, что городские службы приступят к ликвидации последствий вражеского удара после получения разрешения оперативных служб.

Обстрел Одессы 24 января

Вчера поздно вечером, 24 января, сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российская армия атаковала город ударными дронами, в результате обстрела пострадал мужчина. По словам Кипера, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

Позже в МВД показали последствия вечернего обстрела Одессы оккупантами. По словам мэра города Геннадия Труханова, в Хаджибейском районе повреждена жилая многоэтажка, также выгорели складские помещения.