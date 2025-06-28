Нічний удар "Шахедів" по Одесі: як виглядає багатоповерхівка після влучання (фото)

За даними ДСНС, дрон вдарив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. З багатоповерхівки евакуйовано 5 осіб, серед них - маленька дитина.

Після гасіння пожежі на місці влучання рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя. До медичних закладів госпіталізували двоє постраждалих дітей – 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу

Також госпіталізовано чотирьох дорослих у стані середнього ступеню важкості.