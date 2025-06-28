Ночной удар "Шахедов" по Одессе: как выглядит многоэтажка после попадания (фото)

По данным ГСЧС, дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Из многоэтажки эвакуированы 5 человек, среди них - маленький ребенок.

После тушения пожара на месте попадания спасатели достали из-под завалов тела супругов. В медицинские учреждения госпитализировали двое пострадавших детей - 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь

Также госпитализированы четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести.