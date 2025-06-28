Ночной удар "Шахедов" по Одессе: как выглядит многоэтажка после попадания (фото)

Российские войска сегодня ночью, 28 июня, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Один из дронов попал в многоэтажку, известно о двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".
По данным ГСЧС, дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Из многоэтажки эвакуированы 5 человек, среди них - маленький ребенок.
После тушения пожара на месте попадания спасатели достали из-под завалов тела супругов. В медицинские учреждения госпитализировали двое пострадавших детей - 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь
Также госпитализированы четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, вчера поздно вечером, 27 июня, местные власти и Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов по южным регионам.
После этого местные жители слышали звуки взрывов, и вскоре стало известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены дома и автомобили.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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