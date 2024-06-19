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Нічний удар по енергооб'єкту: в Міненерго розповіли, скільки триватиме ремонт

ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного обстрілу по Україні, в ніч на 19 червня, росіяни атакували енергетичний об'єкт в одній із центральних областей. Енергетики швидко полагодять пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

Що передувало 

У ніч на 19 червня російські терористи атакували Україну 21-м ударним безпілотником типу Shahed-131/136. Дрони були запущені із напрямків: 

  • Приморсько-Ахтарськ, Росія; 
  • Мис Чауда, Крим. 

До відбиття нападу були долучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. 

Загалом вдалось знищити 19 ворожих БпЛА у: 

  • Херсонській; 
  • Миколаївській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Кіровоградській;
  • Хмельницькій; 
  • Львівській областях. 

Удар по енергетичному об'єкту 

Пізніше з'ясувалось, що ворог все ж влучив по енергетичному об'єкту в одній із центральних областей. 

Також у Львівській області було пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. 

Що кажуть у Міненерго 

"Енергетики швидко зможуть полагодити пошкодження. Обладнання, яке є важливим для підстанції, воно не пошкоджене", - заявила Гринчук.

Вона додала, що розраховує на те, що енергетичний об'єкт вже дуже скоро працюватиме, як й до атаки. 

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