Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго рассказали, сколько будет продолжаться ремонт

Что предшествовало

В ночь на 19 июня российские террористы атаковали Украину 21-м ударным беспилотником типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с направлений:

Приморско-Ахтарск, Россия;

Мыс Чауда, Крым.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Всего удалось уничтожить 19 враждебных БПЛА в:

Херсонской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Хмельницкий;

Львовской области.

Удар по энергетическому объекту

Позже выяснилось, что враг все же попал по энергетическому объекту в одной из центральных областей.

Также во Львовской области были повреждены воздушные линии и электрическое оборудование.

Что говорят в Минэнерго

"Энергетики быстро смогут починить повреждения. Оборудование, которое является важным для подстанции, оно не повреждено", - заявила Гринчук.

Она добавила, что рассчитывает на то, что энергетический объект уже очень скоро будет работать, как и до атаки.