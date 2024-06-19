Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго рассказали, сколько будет продолжаться ремонт

Во время ночных обстрелов по Украине, в ночь на 19 июня, россияне атаковали энергетический объект в одной из центральных областей. Энергетики быстро починят повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Министерства энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.
В ночь на 19 июня российские террористы атаковали Украину 21-м ударным беспилотником типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с направлений:
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
Всего удалось уничтожить 19 враждебных БПЛА в:
Позже выяснилось, что враг все же попал по энергетическому объекту в одной из центральных областей.
Также во Львовской области были повреждены воздушные линии и электрическое оборудование.
"Энергетики быстро смогут починить повреждения. Оборудование, которое является важным для подстанции, оно не повреждено", - заявила Гринчук.
Она добавила, что рассчитывает на то, что энергетический объект уже очень скоро будет работать, как и до атаки.
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