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Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго рассказали, сколько будет продолжаться ремонт

иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночных обстрелов по Украине, в ночь на 19 июня, россияне атаковали энергетический объект в одной из центральных областей. Энергетики быстро починят повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Министерства энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

Что предшествовало

В ночь на 19 июня российские террористы атаковали Украину 21-м ударным беспилотником типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с направлений: 

  • Приморско-Ахтарск, Россия; 
  • Мыс Чауда, Крым. 

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Сил обороны. 

Всего удалось уничтожить 19 враждебных БПЛА в:

  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Хмельницкий;
  • Львовской области.

Удар по энергетическому объекту

Позже выяснилось, что враг все же попал по энергетическому объекту в одной из центральных областей. 

Также во Львовской области были повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. 

Что говорят в Минэнерго

"Энергетики быстро смогут починить повреждения. Оборудование, которое является важным для подстанции, оно не повреждено", - заявила Гринчук.

Она добавила, что рассчитывает на то, что энергетический объект уже очень скоро будет работать, как и до атаки. 

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